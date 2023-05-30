اجتماع طارئ في طرابلس لبحث التطورات العسكرية بالمنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

ترأس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش الليبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عسكريًا طارئًا، وذلك بحضور رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة، الفريق محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأمراء المناطق العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع خُصِّص «لبحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية».

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله «بحث تطورات الوضع العسكري وتعزيز الأمن في طرابلس ومدن الساحل الغربي وآليات مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون بما يدعم ويعزز الاستقرار في المنطقة الغربية».

- حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مساء أمس الإثنين، انتهاء المرحلة الأولى من العمليات العسكرية بمنطقة الساحل الغربي التي جرى إطلاقها من قبل الحكومة يوم 25 مايو الجاري ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجار المخدرات والبشر والأسلحة.

وأسفرت حصيلة المرحلة الأولى العمليات الأمنية في «منطقة الساحل الغربي»، عن تدمير «سبعة قوارب معدة للاتجار بالبشر، وستة مخازن لتجار المخدرات والأسلحة والمعدات التي تستخدمها العصابات الإجرامية، وتسعة صهاريج تستخدم لتهريب الوقود إلى الخارج» وفق بيان وزارة الدفاع.

الاجتماع الطارئ في طرابلس لبحث التطورات العسكرية بالمنطقة الغربية، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)

الاجتماع الطارئ في طرابلس لبحث التطورات العسكرية بالمنطقة الغربية، الثلاثاء 30 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)