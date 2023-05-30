أسامة حماد يشدد على «تفتيت المركزية» وتفعيل الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد احتياجات البلديات، خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين، مشددا على تفتيت المركزية، وتفعيل الإدارة المحلية لكل بلدية.

شارك في الاجتماع نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر عمران بوجواري ورؤساء مجالس تسييرية وعمداء البلديات، ورئيس جهاز الحرس البلدي، وفق المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي.

وأكد حماد أن «الحكومة ستدعم كافة البلديات بالإمكانات التي تحتاجها لتوفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين»، مطالباً «عمداء البلديات بوضع المتطلبات الأساسية، للمواطن في أعلى أولويات عملها، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية، لتأدية عملها على أكمل وجه».

تفتيت المركزية المقيتة

وشدد حماد على «ضرورة تفتيت المركزية المقيتة المعرقلة لخطط التنمية، والاتجاه نحو تطبيق أمثل لأسس الإدارة المحلية، لتسريع عملية اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم أفضل وأسرع الخدمات للمواطنين».

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وأشار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى «تشكيل لجنة خاصة بقطاع الصحة، مختصة بمرضى الأورام، بناء على مقترح علي القطراني للعمل على إنهاء معاناة مرضى الأورام في كل المناطق والمدن الليبية».

وفي 17 مايو، باشر وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب أسامة حماد، مهام عمله على رأس الحكومة، وذلك بعد يوم من تكليفه من قبل مجلس النواب الذي أوقف رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وأحاله إلى التحقيق.

من اجتماع أسامة حماد مع عدد من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من المسؤولين، 30 مايو 2023. (بلدية بنغازي)

من اجتماع أسامة حماد مع عدد من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من المسؤولين، 30 مايو 2023. (بلدية بنغازي)

من اجتماع أسامة حماد مع عدد من رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي وعدد من المسؤولين، 30 مايو 2023. (بلدية بنغازي)