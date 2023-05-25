حماد يدين قصف الزاوية بالطيران المسير ويدعو باتيلي إلى التدخل

القاهرة - بوابة الوسط

دان رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، القصف الجوي بالطيران «المسير» الذي استهدف مواقع في مدينة الزاوية في وقت سابق اليوم الخميس، داعيًا الأمثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى التدخل من أجل حماية المدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدره حماد ونشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم الخميس، بشأن الأحداث التي تشهدها مدينة الزاوية وضواحيها غرب ليبيا.

حماد يحذر من الإفراط في استعمال القوة

وقال حماد في البيان إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب «طالعت بكل قلق وأسف الأحداث الجارية صباح اليوم التي تشهدها مدينة الزاوية الكبرى وضواحيها من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسير، والتي أدت إلى نشر الذعر بين السكان الأمنين، ونتج عنها تعرض بعض المنشآت العامة للقصف».

- حكومة الوحدة الوطنية تطلق عملية عسكرية بالساحل الغربي

- حكومة الوحدة تعلن تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر

وأكد حماد أن حكومته «تدين هذه الأفعال والتصرفات غير المدروسة»، محذرًا من أن «الإفراط في استعمال القوة» من شأنه «إشعال فتيل الحرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وإفشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة، وتأجيج الفرقة والشقاق بينهم».

حماد يطالب بتدخل الأعيان والحكماء وباتيلي لحماية المدنيين

وأهاب حماد بالمشايخ والحكماء والأعيان «سرعة التدخل من أجل إخماد نار الفتنة قبل ازديادها والحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي للأهالي»، داعيًا الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى «التدخل العاجل لحماية المدنيين، والقيام بدوره المناط به في هذا الشأن».

كما دعا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب «النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة كل من تسوّل له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك»، منوهًا «بأن الواجب الوطني يقتضي على كل واحد منا الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه»، داعيًا إلى «ضرورة العمل على كفّ الأذى عن السكان الآمنين والحفاظ على استقرار المنطقة».

عملية عسكرية بمنطقة الساحل الغربي

وأطلقت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عملية عسكرية في «منطقة الساحل الغربي» بمشاركة «الطيران الحربي» الذي شن غارات جوية استهدفت عدة مواقع في المنطقة. في حين أفادت مصادر محلية بتعرّض عدة مواقع في مدينة الزاوية لقصف جوي من قبل طيران مسير.

وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في بيان عن «تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتّجار بالبشر» في منطقة الساحل الغربي، من قبل «الطيران الحربي الوطني»، دون أن توضح ما إذا كان الطيران الذي استُخدم في هذا القصف طيرانًا مسيّرًا أم عاديًا.