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المنظمة الدولية للهجرة: إعادة مهاجرين حاولوا عبور «المتوسط» إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 مايو 2023, 11:08 صباحا
المنظمة الدولية للهجرة: إعادة مهاجرين حاولوا عبور «المتوسط» إلى ليبيا
شخص ينزل من سفينة إنقاذ في مدينة باري بإيطاليا، 26 مارس 2023. (رويترز)
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قال ناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن قرابة 500 مهاجر حاولوا عبور البحر المتوسط أعيدوا إلى ليبيا، وذلك بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم، وفق وكالة «رويترز».

وكتب الناطق فلافيو دي جياكومو، على «تويتر»: «ليبيا مرفأ غير آمن لا يتعين إعادة المهاجرين إليه أبدا»- حسب تعبيره. وقال لـ«رويترز» إن «هناك 485 مهاجرا رسوا في ميناء بنغازي يوم الجمعة، ولا يتوفر المزيد من التفاصيل لدى المنظمة الدولية للهجرة في هذه المرحلة».

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وقالت جماعة «ألارم فون»، وهي مجموعة ترد على مكالمات الاستغاثة من سفن المهاجرين، إنها فقدت الاتصال بالقارب صباح يوم الأربعاء. وفي ذلك الوقت الذي جنح فيه القارب الذي تعطل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومترا إلى الشمال من ميناء بنغازي الليبي وعلى بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا أو جزيرة صقلية جنوبي إيطاليا.

إنقاذ مهاجرين في عمليتين منفصلتين
وذكر خفر السواحل الإيطالي، يوم الخميس، أنه أنقذ 423 و671 مهاجرا في عمليتين منفصلتين في المياه الإيطالية، وقالت «ألارم فون»، إنه لا علاقة لهم بالقارب المفقود. ولم يعلق خفر السواحل الإيطالي. وفي واقعة منفصلة قالت منظمة الإغاثة الألمانية «إس أو إس هيومانتي»، إن ناقلة نفط انتشلت 27 مهاجرا من البحر وأعادتهم على نحو مخالف للقانون إلى ليبيا.

وبموجب القانون الإنساني الدولي لا يمكن إعادة المهاجرين قسرا إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة، وتم توثيق انتهاكات واسعة النطاق للمهاجرين على نطاق واسع في ليبيا.

واتخذت الحكومات الأوروبية موقفا متشددا بشكل متزايد من الهجرة، بما في ذلك في إيطاليا، التي تواجه زيادة في عدد الوافدين عن طريق البحر. وتم تسجيل أكثر من 47 ألف وصول للبر منذ بداية العام الحالي ارتفاعا من نحو 18 ألفا في الفترة نفسها من العام 2022.

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