بالصور.. الحداد يبحث في إيطاليا الهجرة غير الشرعية والتهريب

القاهرة - بوابة الوسط

زار رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد علي الحداد، رفقة وفد عسكري رفيع المستوى، يوم الإثنين، وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الإيطالي.

وناقش الحداد خلال اجتماعات مع وزير الدفاع الإيطالي غويديو كروسيتو، ورئيس الأركان الأدميرال كافو دراجوني، عدة مواضيع تخص مجالات التعاون العسكري مع الجمهورية الإيطالية، منها التدريب، وأمن السواحل، وظاهرتا الهجرة غير الشرعية والتهريب، وسبل مكافحتهما والحد منهما، وفق بيان صادر عن رئاسة الأركان.

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دعم عسكري إيطالي

كما ركزت مباحثات الحداد على «توسيع نطاق عمل لجنة التعاون المشتركة وفريق الدعم الفني في ليبيا، والعديد من مجالات التعاون التي تخدم الجانبين». وهذه هي الزيارة الثانية للحداد إلى إيطاليا في غضون شهرين، إذ جرت خلال زيارة سابقة في مارس الماضي مراسم توقيع الاتفاق الفني لتدريب القوات الخاصة.

من مباحثات الحداد في وزارة الدفاع الإيطالية، 24 مايو 2023. (رئاسة الأركان)

من مباحثات الحداد في وزارة الدفاع الإيطالية، 24 مايو 2023. (رئاسة الأركان)