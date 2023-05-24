مصر ترحب بجهود لجنة «6+6» المشتركة

القاهرة - بوابة الوسط

رحبت مصر اليوم الأربعاء بجهود لجنة «6+6» المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد فى البيان الصادر عن اللجنة أمس.

وأعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن تطلعها إلى مواصلة مجلسي النواب والدولة ولجنة «6+6» مهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله.

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وفي وقت سابق اليوم، بحث القائم بأعمال سفارة مصر في طرابلس، السفير تامر مصطفى، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي تطورات اجتماعات لجنة «6+6» المعنية بالتوصل إلى توافق حول عدد من النقاط الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية.

وأمس الثلاثاء، أصدرت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، بيانًا أعلنت فيه تحقيق «توافق كامل» بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن النقاط المُتفق عليها.