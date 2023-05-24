المريمي: لجنة «6+6» مستمرة في مناقشة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي

قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» مستمرة في نقاش النقاط الخلافية، أبرزها ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة أو مجلس النواب.

وأضاف المريمي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن لجنة «6+6» تعمل في أجواء إيجابية في المغرب، وتوصلت إلى نقاط مهمة، وفق البيان الصادر عنها، أمس الثلاثاء، متابعا: «ننتظر نتائج اجتماعات اللجنة نهاية شهر يونيو المقبل».

بيان لجنة «6+6» عقب جولة المغرب

وأمس الثلاثاء، أصدرت اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، بيانا أعلنت فيه تحقيق «توافق كامل» بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.

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وعقدت اللجنة عدة لقاءات في العاصمة الليبية طرابلس، قبل انطلاق جولة في المملكة المغربية، «اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية»، مضيفة أنها تواصلت مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، واسترشدت بمجموعة من المقترحات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.