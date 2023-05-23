الحويج يبحث تفعيل الاتفاقيات التجارية مع قطر

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الإثنين، إمكانية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية الثنائية والاستثمارات القطرية بليبيا الموقعة خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال لقائه سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، وذلك لبحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بحضور مستشارة الوزير شذر الصيد، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة عزالدين مصدق.

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انعقاد اللجنة العليا الليبية القطرية

وأفاد بيان نشرته صفحة الوزارة على فيسبوك، بأن اللقاء تناول الاستعدادات الجارية لانعقاد اللجنة العليا الليبية القطرية في أقرب وقت ممكن، وآلية تعزيز التعاون التجاري وتسهيل حركة أصحاب الأعمال وإجراءات الشركات بالقطاع الخاص في البلدين.

مشاورات تأسيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي - القطري

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى استكمال المشاورات بشأن تأسيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي القطري، حيث تلقى الحويج دعوة من السفير لزيارة قطر والالتقاء بنظيره في الحكومة القطرية، في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يلتقي سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، الإثنين 22 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج يلتقي سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، الإثنين 22 مايو 2023 (وزارة الاقتصاد)