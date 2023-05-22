بعد توقفه قرابة 7 سنوات.. بدء التشغيل التجريبي لحقل الحكيم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الزويتينة للنفط، اليوم الإثنين، بدء التشغيل التجريبي لحقل الحكيم الذي توقف عن الإنتاج قرابة سبع سنوات، نتيجة عمليات التخريب التي طالته.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى بدء الاختبار التجريبي للتسهيلات السطحية لحقل الحكيم، بهدف إعادة الإنتاج من الحقل، حيث جرى اجتياز المرحلة الأولى، بوضع إحدى الآبار المنتجة على الإنتاج، على أن يعقبه مجموعة آبار حسب الجدول المعد.

وتقدمت الشركة بالشكر لكل المخلصين الذين قاموا بهذا العمل بإمكانات محدودة، من العمل المضني.

- «الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها

مؤسسة النفط: إنتاج 3000 برميل يوميًا قبل نهاية العام من حقل الحكيم

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن وضع أحد الآبار على خط الإنتاج، ستعقُبه مجموعة آبار، ومن المتوقع بلوغ إنتاجه 3000 برميل يوميًا قبل نهاية العام.

إيقاد الشعلة معلنة عودة الإنتاج من حقل الحكيم، الإثنين 22 مايو 2023 (شركة الزويتينة للنفط)