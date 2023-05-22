الشهوبي يبحث مع سفير تونس تسديد ديون مستحقة على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الشهوبي مع سفير تونس في ليبيا وسام الإدريسي عددا من المواضيع أبرزها ديون مستحقة على الدولة الليبية.

وتناول اللقاء استمرار مشكلات تشابه الأسماء للمتنقلين في المنافذ الحدودية بين البلدين، إضافة إلى التحضير لعقد اجتماعات اللجنة العليا الليبية - التونسية في أسرع وقت ممكن، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

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واتفق الطرفان على تكليف مكتب استشاري لإعداد وتصميم فضاء تجاري بالمنطقة الحدودية للتجارة الحرة، وتزويد البوابات الحدودية بأجهزة الكشف عن الأسلحة والمعادن لتقليل الزحام، والعمل على فتح خط بحري بين مينائي طرابلس ومصراتة وميناء صفاقس.