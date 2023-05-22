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المنقوش توضح تطورات ملف الديون الأردنية على ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 11:18 صباحا
المنقوش توضح تطورات ملف الديون الأردنية على ليبيا
لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، 21 مايو 2023، (وزارة الخارجية)
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أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش حرص ليبيا على إغلاق ملف الديون الأردنية، كاشفة أن «معظم العمليات اللازمة لتسوية القضية أُنجزت تمهيدا لإغلاقها في أسرع وقت ممكن».

جاءت توضيحات المنقوش ردا على نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي بحث معها خلال لقائهما في عمان أمس الأحد، ملف الديون الأردنية على ليبيا، وخصوصا المستحقة للقطاع الخاص.

المنقوش والصفدي ناقشا تعزيز العلاقات الثنائية
وأفادت الخارجية الأردنية في بيان لها، أن الصفدي والمنقوش بحثا «سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين في مختلف المجالات، وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها من المجالات، وعلى الأسس التي تعود بالنفع» المشترك.

وأكد الصفدي دعم الأردن لأمن ليبيا واستقرارها، وللجهود السياسية المستهدفة التوصل لحل ليبي - ليبي للأزمة الليبية يحقق الاستقرار السياسي، ويحفظ مصالح ليبيا الوطنية، ويلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق.

المنقوش تستعرض جهود توحيد المؤسسات الليبية
كما وضعت المنقوش الصفدي في صورة تطورات الأوضاع في ليبيا، والجهود المبذولة لتوحيد المؤسسات الليبية، معربة عن تثمينها لدور المملكة الأردنية في جهود حفظ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ومواقف الأردن الداعمة لليبيا، والمسار السياسي المستهدف الخروج من الأزمة.

وبحث الوزيران عددا من القضايا العربية، والجهود المبذولة لتفعيل العمل العربي المشترك خدمة للقضايا العربية، وأكدا أهمية مخرجات قمة جدة في تعزيز التضامن العربي وحل الأزمات العربية.

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ووصلت المنقوش والوفد المرافق لها عُمان قادمة من مدينة جدة السعودية بعد مشاركتها ضمن الوفد الليبي في القمة العربية التي عُقِدت الجمعة، في ختام جولة خليجية بدأتها مطلع الأسبوع الماضي وشملت البحرين وقطر وسلطنة عمان والكويت.

يشار إلى أن الأردن عبر مرارا عن امتعاضه من تخلف الحكومات الليبية المتعاقبة عن سداد ديون متراكمة عليها منذ سنوات لدى مستشفياته بعضها يعود إلى العام 2011.

الديون وصلت 210 ملايين دولار
وفي السابع من مارس الماضي، كشف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن فوزي الحموري، أن الديون المترتبة على الدولة الليبية لصالح المستشفيات الخاصة الأردنية وصلت 210 ملايين دولار تقريبا، وقال الحموري في تصريحات صحفية إن قضية الديون الليبية ما زالت عالقة، وإن اللجنة التي جاءت من ليبيا إلى الأردن نهاية يناير الماضي قطعت وعدا بالإسراع في إنهاء القضية لكنها لم تفِ بوعودها إلى الآن.

ولفت وقتها إلى أن المستشفيات الخاصة تستقبل الآن المرضى الليبيين الذين يقومون بالدفع النقدي بشكل مباشر فقط، مؤكدا أن المرضى المحولين للعلاج على حساب الدولة الليبية لا يجرى استقبالهم بسبب تراكم الديون لأكثر من عشر سنوات.

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