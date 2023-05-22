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مناقشة ملف الانتخابات والمصالحة في اجتماع مجموعة العمل الإنساني

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 11:52 صباحا
مناقشة ملف الانتخابات والمصالحة في اجتماع مجموعة العمل الإنساني
اجتماع مجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الإنساني الدولي، 22 مايو 2023، (البعثة الأوروبية)
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انطلق الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل المنبثقة عن مسار برلين حول القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان صباح اليوم الإثنين.

وقال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل إن الاجتماع يناقش ملف الانتخابات والمصالحة الوطنية والعمل المدني والمهاجرين، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأشار إلى مشاركة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في الاجتماع رفقة عضوي المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، لافتا إلى أن الاجتماع سيختتم بإعلان يشمل أن تكون حقوق الإنسان في قلب العملية السياسية في ليبيا.

مؤتمر تعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة
وأمس الأحد، شارك ساباديل في المؤتمر الإقليمي لتعزيز المشاركة الانتخابية للمرأة في طرابلس، بحضور وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حورية خليفة الطرمال.

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وعلق رئيس البعثة الأوروبية على المؤتمر قائلا إن مشاركة المرأة بالانتخابات «ليست مسألة عدالة فحسب، بل شرطا لنجاح التغيير الحقيقي في ليبيا».

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