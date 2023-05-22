باتيلي: شباب في مصراتة محبطون من تأخر الانتخابات ولا يثقون في المؤسسات الحالية

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه استمع إلى آراء «صريحة وصادقة» لعدد من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مصراتة، لافتًا إلى أنهم «عبروا بكل جرأة عن بواعث قلقهم، وأكدوا إحباطهم من تأخر الانتخابات وعدم ثقتهم في المؤسسات الحالية».

ووصف باتيلي اللقاء بـ«اللحظة الملهمة»، متابعًا عبر حسابه على «تويتر»: «سعدت لرؤية حجم التعبئة لدى المواطنين من النساء والشباب، وأثار إعجابي الأفكار التي عبروا عنها والالتزام الذي أبدوه لإقامة مؤسسات موحدة وذات شرعية لقيادة ليبيا».

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باتيلي: أصوات الشباب والنساء يجب أن تكون حاسمة في تشكيل مستقبل ليبيا

وتابع المبعوث الأممي: «أصوات الشباب والنساء وممثلي المجتمع المدني ضرورية ومهمة، ويجب أن تكون مسموعة وحاسمة في تشكيل مستقبل ليبيا»، مشددًا على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تواصل الترافع من أجل إدماج هذه الفئات في جميع مستويات صنع القرار كي ينعم الجميع بالسلام والاستقرار».

وقال باتيلي إنه استمع بشكل متكرر ومتزايد في الآونة الأخيرة، «القصص المقلقة عن إسكات صوت منظمات المجتمع المدني»، داعيًا «جميع القادة الليبيين إلى حماية منظمات المجتمع المدني وتوفير مساحة لها، باعتبارها جزءًا أصيلا من المجتمع الليبي».

باتيلي يزور مصراتة

زار المبعوث الأممي مبنى ديوان بلدية مصراتة، واجتمع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي أمس السبت، لافتا إلى أنه استمع إلى آرائهم حول حل الأزمة السياسية. وأضاف أن كل من التقاهم «دعا إلى عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون، وإلى مزيد من اللامركزية»، معربين عن «انشغالهم من تخصيص حصص غير عادلة من الموارد الوطنية للمناطق والمحافظات، ومن تأثير التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية الداخلية».

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع مع عدد من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مدينة مصراتة، الأحد 21 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع مع عدد من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مدينة مصراتة، الأحد 21 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع مع عدد من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مدينة مصراتة، الأحد 21 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)

المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يجتمع مع عدد من ممثلي الشباب والمجتمع المدني في مدينة مصراتة، الأحد 21 مايو 2023 (حساب باتيلي على تويتر)