اندلاع حريق بمحيط السفارة المصرية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

نشب حريق، مساء اليوم الخميس، في محيط السفارة المصرية بالعاصمة طرابلس، بحسب صفحات على موقع «فيسبوك»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

لاحقًا، أعلنت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية التابعة لوزارة الداخلية، أن هيئة السلامة الوطنية تمكنت من السيطرة على الحريق، الذي نشب في الأعشاب الجافة بمحيط السفارة.

وأوضحت الإدارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الحريق اندلع بسبب ألعاب نارية بالساحة الخارجية لمبني السفارة المصرية المغلق منذ سنوات، دون وقوع أضرار بشرية أو مادية. ونشرت أيضًا صورة تُظهر انتشارًا للأمن الدبلوماسي أمام المبنى.

صورة متداولة تظهر تمركز أمني بمحيط مبنى للسفارة المصرية بطرابلس عقب إخماد الحريق، الخميس 18 مايو 2023 (فيسبوك)