المشري للغنوشي: لست وحدك

القاهرة - بوابة الوسط

انتقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، سجن رئيس مجلس النواب التونسي السابق راشد الغنوشي، وقال إنه «مشهد عبثي يشهد على (...) تكميم الأفواه في الشقيقة تونس».

ووصف المشري الغنوشي في تغريدة على «تويتر» بـ«المفكر المناضل»، ووجه له الحديث قائلا: «الغنوشي لست وحدك».

حكم بالسجن عاما بحق الغنوشي

وأمس الإثنين، قضت محكمة تونسية بالسجن عامًا وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (نحو 300 يورو) بحق الغنوشي، وهو أيضا رئيس حركة النهضة وجرى توقيفه منذ نحو شهر.

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وذكرت هيئة الدفاع عن الغنوشي (81 عاما)، أن الحكم غيابي في قضية رفعها ضده أحد أعضاء نقابة أمنية على خلفية وصفه عناصر الأمن التونسي بالـ«طواغيت»، وذلك أثناء تأبين أحد المنتسبين إلى الحزب الإسلامي.

في حين قالت حركة النهضة إن الحكم بحق الغنوشي «سياسي ظالم»، ودعت إلى «إطلاقه فورا»، مضيفة أن «القضاء (...) لا تتوفر فيه شروط المحاكمة العادلة».

ويجري التحقيق مع الغنوشي، الموقوف مع سياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على أمن الدولة وشبهات «إرهاب» وتلقي تمويلات مشبوهة.

صورة لتغريدة المشري على حسابه بموقع «تويتر».