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أحزاب معارضة في تونس تنتقد الحكم بسجن الغنوشي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 مايو 2023, 11:39 صباحا
أحزاب معارضة في تونس تنتقد الحكم بسجن الغنوشي
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي. (الإنترنت)
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انتقدت أحزاب معارضة في تونس بشدة، صدور حكم بسجن زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، لمدة عام بسبب تصريحات اعتبرت معادية للأمن.

وأصدرت المحكمة، ليل الإثنين، حكما ثانيا أيضا يقضي بفرض غرامة مالية بقيمة ألف دينار على الغنوشي بسبب كلمة «طاغوت»، كانت وردت في خطاب له في تأبين صحفي، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

واعتبرت نقابات أمنية أن الكلمة كان المقصود بها الأمن، وهي كثيرا ما تتردد في خطابات الجماعات المتطرفة في نعتها لقوات الأمن، لكن حزب حركة النهضة والغنوشي نأوا بنفسهم عن هذا التأويل.

الاتهامات «ملفقة» وانتقادات للرئيس قيس سعيد
وقالت حركة النهضة إن الحكم بحق الغنوشي «سياسي ظالم، وتدعو إلى إطلاق سراحه فورا»، مضيفة أن «القضاء الخاضع للسلطة السياسية لا تتوفر فيه الشروط المحاكمة العادلة».

ويجري التحقيق مع الغنوشي، الموقوف في السجن منذ نحو شهر مع سياسيين آخرين من المعارضة، في قضايا أخرى تتعلق بالتحريض على أمن الدولة وشبهات «إرهاب» وتلقي تمويلات مشبوهة.

وتقول المعارضة إن الاتهامات «ملفقة» كما تتهم الرئيس قيس سعيد بالتضييق على خصومه عبر القضاء.

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وقالت جبهة الخلاص الوطني، التي تضم أحزابا ونشطاء وسياسيين معارضين، «إن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها، يثبت من جهة أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة».

وتابعت الجبهة «ينضاف الحكم الصادر هذا اليوم إلى إيداع أكثر من عشرين شخصية سياسية بالسجن، للشهر الثالث على التوالي دون حجة أو تبرير سوى كيل التهم جزافا والانحراف بالسلطة والقانون».

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