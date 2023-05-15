حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة تونسية، الاثنين، بالسجن عامًا وبغرامة مالية قدرها ألف دينار (حوالى 300 يورو) بحق رئيس حركة النهضة الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

والقضية التي اتهم فيها الغنوشي (81 عاما) تتصل بـ«تمجيد الإرهاب» وبوصف عناصر الأمن بأنهم «طواغيت»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي 21 أبريل، صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي. وندد حزبه بما سماه «سجن الغنوشي ظلما».

والغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ انفراد سعيد بالسلطات في البلاد في يوليو 2021. وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي النهضة كذلك.

واستنكرت الولايات المتحدة مساء الأربعاء تصعيدا مقلقا في تونس بعد سجن حوالى عشرين معارضا وشخصيات أخرى بينهم رجال أعمال ومدير محطة راديو موزاييك الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستمعين في البلاد، منذ مطلع فبراير الماضي.