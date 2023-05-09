«العمل» تبحث تأهيل وتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة المتسربين من التعليم

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، تدريب المتسربين من التعليم من فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وإمكانية توظيفهم وتشغيلهم في الشركات المحلية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني العادي للجنة المشكلة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل بشأن متابعة وتنفيد مذكرة التفاهم المشترك الموقعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وتناول الاجتماع، الذي عُقِد بمقر وزارة العمل في طرابلس بحضور أعضاء اللجنة، مراجعة بنود الاجتماع الأول ومستجدات الأعمال، وجرى توزيع المهام والتكليفات لكل عضو في اللجنة بمتابعة بنود المذكرة، ابتداء من عمليات الربط الفني والتقني بين الوزاراتين، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة العمل على «فيسبوك».

منصة إلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة الباحثين عن العمل

وتطرق الاجتماع إلى استعراض أهم الصعوبات التي تواجه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية الإدماج فى سوق العمل، كما جرى اقتراح تصميم منصة إلكترونية تختص بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الباحثين عن العمل.

- العابد والكيلاني يوقعان اتفاقية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

وفي 17 نوفمبر الماضي، وقع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، اتفاقية تعاون بين الوزارتين تهدف إلى دعم المجموعات من ذوي الاحتياجات الخاصة التي يجري إدماجها في سوق العمل، في إطار تعزيز التعاون بين الوزارتين.

إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

ونصت الاتفاقية على أن «تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية الدعم النفسي والاجتماعي للمجموعات التي يجري إدماجها في سوق العمل وذلك من خلال الوحدات الإدارية التابعة للوزارة وأن تتولى وزارة العمل والتأهيل تأهيل وتدريب فئة المعاقين على مختلف المهن تمهيدًا لشغل الوظائف في القطاعين العام والخاص».

كما تنص الاتفاقية «على تمكين ذوي الإعاقة من الحصول على فرص العمل في هذه الجهات وبنسبة 5% من مجموع العاملين بها وفق التشريعات النافذة، والاهتمام بالأسرة المنتجة التابعة وتنفيذ خطط تدريبية لهذه الأسر»، بالإضافة إلى «العمل على فتح مكاتب للأخصائيين الاجتماعيين في عدد من الجهات المستهدفة».

اللجنة المشكلة لمتابعة وتنفيد مذكرة التفاهم بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعها الثاني، الثلاثاء 9 مايو 2023 (وزارة العمل)

اللجنة المشكلة لمتابعة وتنفيد مذكرة التفاهم بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعها الثاني، الثلاثاء 9 مايو 2023 (وزارة العمل)

اللجنة المشكلة لمتابعة وتنفيد مذكرة التفاهم بين وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تعقد اجتماعها الثاني، الثلاثاء 9 مايو 2023 (وزارة العمل)