لجنة حكومية: سداد مساهمات الدولة الليبية لدى المؤسسات الدولية العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة وزارية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، سداد مساهمات الدولة الليبية للمنظمات الدولية خلال العام 2022 المحالة إليها من الجهات المحلية.

وعقدت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية بشأن تنفيذ مساهمات المؤسسات الليبية للمنظمات الدولية والسياسية عن العام 2023 اجتماعها الثاني، لمتابعة مساهمات الدولة الليبية في جميع المنظمات الدولية، بعد توضيح النشاط القائم بينها وبين المنظمات، ومدة استحقاق قيمة المساهمة، وفق منصة حكومتنا.

مساهمات الدولة الليبية لدى المؤسسات الدولية

وأكد رئيس اللجنة أن ليبيا «سددت مساهمات الدولة الليبية خلال العام 2022 المحالة إليها من الجهات المحلية، معتبرا أن انتظام الدولة الليبية في ذلك سيسهم في تطوير التعاون بين المؤسسات الليبية والمؤسسات الدولية».

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يذكر أن اللجنة شكلت بقرار من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة رقم 325 للعام 2022 لمعالجة ملف المساهمات الليبية بالمنظمات الدولية المتأخر لسنوات، بمشاركة الجهات كافة بالدولة.