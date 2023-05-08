من رأس أجدير إلى سرت: البحر مضطرب والرياح شمالية غربية نشطة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، هبوب رياح شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 25-30 عقدة، مع ارتفاع الموج يصل إلى 3.50 متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة تصل غدا الثلاثاء إلى 30 عقدة.

• الرؤية جيدة الى متوسطة وذلك بسبب اضطراب البحر.

• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب من مساء اليوم.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 2.5 متر ويصل مساء غد إلى 3.5 متر.

• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.