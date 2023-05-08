من رأس أجدير إلى سرت: البحر مضطرب والرياح شمالية غربية نشطة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، هبوب رياح شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها ما بين 25-30 عقدة، مع ارتفاع الموج يصل إلى 3.50 متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرياح شرقية الى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 و25 عقدة تصل غدا الثلاثاء إلى 30 عقدة.
• الرؤية جيدة الى متوسطة وذلك بسبب اضطراب البحر.
• البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب من مساء اليوم.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلى 2.5 متر ويصل مساء غد إلى 3.5 متر.
• درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• السماء قليلة السحب، و الرياح شمالية غربية وتكون جنوبية شرقية غدا الثلاثاء على الساحل من الخليج إلي بنغازي، وتتراوح سرعتها بين 5-15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين نصف متر إلى 1.5 متر. و درجة حرارة سطح البحر 20 درجة.
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