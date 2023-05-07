ضبط مطلوب بتهمة نصب بقيمة 840 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن أعضاء إدارة التحري والاستدلالات بجهاز المباحث الجنائية من إلقاء القبض على شخص مطلوب في واقعة نصب على أحد المواطنين بمبلغ مالي يقدر بنحو 840 ألفًا و650 دينارًا، بحسب وزارة الداخلية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، أن المتهم حصل على الأموال لغرض تحويلها إلى بريطانيا، مشيرة إلى أن الواقعة حصلت في دائرة مركز شرطة الغربي التابع لمديرية أمن طرابلس.

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وأكدت وزارة الداخلية أخذ أقوال المقبوض عليه ويدعى «ا.م. ا» وإحالته إلى مركز شرطة الغربي من حيث الاختصاص.