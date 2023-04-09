ضبط متهم في واقعة نصب بـ600 ألف دينار ليبى

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن جادو شخصا مطلوبا صادر بحقه أمر ضبط من النيابة العامة دائرة مركز شرطة قصر بن غشير، على ذمة واقعة نصب واحتيال مالي بقيمة 600 ألف دينار ليبى.

اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة النصب

ووفق بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله وتسليمه لجهة الاختصاص.

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يشار إلى أن القبض على المطلوب جاء من خلال متابعة البلاغات الواردة وبرقيات الجلب والإحضار الصادرة من قبل النيابات العامة والمكونات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.