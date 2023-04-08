ضبط شبكة مخالفة للأداب في منطقة الهواري ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرية أمن بنغازي إن البحث الجنائي التابع لها تمكن من ضبط شبكة تمارس أعمالًا منافية للأداب من منزل قيد الإنشاء بمنطقة الهواري.

وذكر بيان للمديرية اليوم السبت أن معلومات وردت إلبها عن منزل قيد الإنشاء يستخدمه بعض الأشخاص من «الجالية الأفريقية» كوكر للدعارة وتعاطي المخدرات.

ضبط امرأة و3 أشخاص

وبعد خروج قوة من أعضاء قسم البحث الجنائي إلى منطقة الهواري ومراقبة المنزل، لاحظوا دخول ثلاثة أشخاص وامرأة (من جنسية دولة أفريقية).

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وجرى التعامل معهم وضبطهم وبحوزتهم قطعة صغيرة من مادة الحشيش المخدر، وجرى الانتقال بهم إلى قسم الشرطة.

وذكر البيان أنه بالاستدلال مع المرأة تبين أنها من مواليد العام 1993 واعترفت بأنها تقيم علاقة مع متهم من مواليد 1994 وأنه قام بمواقعتها أكثر من مرة وعرضها على أشخاص من جنسيات أفريقية ليقوموا بمواقعتها أكثر من مرة مقابل مبلغ مالي.

وبالإستدلال معه، اعترف بما نُسب إليه وبالاستدلال مع الشخصين الآخرين اللذين جري ضبطهما أنكرا معرفتهما بجريمة الدعارة وتعاطي المخدرات، وأفاد الجميع بدخولهم للبلاد بطريقة غير شرعية؛ فيما جرى اتخاذ جميع لإجراءات القانونية معهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وفق البيان.

مظبوطات مع المتهمين الذين جرى ضبطهم بتهمة ممارسة أعمال منافية للأداب. (مديرية أمن بنغازي)