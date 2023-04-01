القبض على أب وابنه متهميْن بقتل رجل في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى مكتب البحث الجنائي بطرابلس القبض على أب وابنه متهميْن بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حسبما جاء في بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اليوم السيت..

وأوضحت الوزارة أن ضبط المتهمين جاء بناء على البلاغ الوارد في نشرة الجرائم اليومية والذي يشير إلى اقتحام مجهولين منزل أحد المواطنين والاعتداء على والد المواطن صاحب المنزل بالضرب والاستيلاء منه بالقوة على مبلغ بأكثر من 70 ألف دينار نقداً ومصوغات ذهبية، والاعتداء على عمة الشاكي.

نقل والد مقدم البلاغ وعمته إلى المستشفى لإصابتهما

وأضاف البيان أنه جرى نقل والد الشاكي وعمته إلى المستشفى، وبعد مُضي عشرة أيام من الواقعة فارق والد المشتكي الحياة نتيجة الاعتداء عليه بالضرب.

وبناء على ذلك باشر أعضاء مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس عمليات البحث والتحري حول الواقعة، مما أسفر عن ضبط المتهمين.

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وبجلب المتهمين إلى المكتب والاستدلال منهما اعترف المتهم الأول بأنه من قام بالإعتداء على شقيقة المجني عليه وكان برفقته ابنه المتهم الثاني، مشيراً إلى أن الإبن هو العقل المدبر لهذه الواقعة بغرض القتل والإستيلاء على ممتلكات المجني عليه.

واتُخذت الاجراءات اللازمة وأحيل المتهمين إلى مركز شرطة الفرناج من حيث الاختصاص، وفق الوزارة.