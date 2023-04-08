ضبط شباب يضايقون عائلات وسط طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن طبرق ضبط عـدد كبيـر من الشباب يتسكعون ويضايقون لبعض العائلات والأسـر، خاصة النساء وسط المدينـة.

وأشارت المديرية في بيان إلى أن «هذه الإجراءات تنفيذا للخطة الأمنية لتأمين المدينة خلال شهـر رمضان المبارك، التي تشمل تأمين متفرقات وشوارع وسـط المدينة».

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إجراءات قانونية

وجرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مجموعات الشباب.

سيارة تابعة لقوات الأمن وسط مدينة طبرق، 7 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)

سيارة تابعة لقوات الأمن وسط مدينة طبرق، 7 أبريل 2023. (مديرية أمن طبرق)