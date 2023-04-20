ضبط متهم جمع 2.4 مليون دينار من عمليات نصب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي متهما جمع مبلغ 2.4 مليون دينار من خلال جرائم نصب واحتيال.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم أحد تجار السيارات ببلاغ ضد شخص احتال عليه بعدما أخذ منه 35 سيارة بنحو مليوني و56 ألف دينار دون سداد ثمنهم ثم لاذ بالفرار إلى تركيا، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

المتهم اشترى ممتلكات في تركيا

واكتشف أعضاء التحريات أن المتهم كلف أحد أقاربه نقل أوراق أبنائه من مدرسة في بنغازي إلى أخرى في صبراتة، حيث استمرت جهود تتبعه حتى إيقافه لدى رجوعه إلى صبراتة ثم تسليمه إلى مديرية أمن بنغازي.

وقال المتهم إنه اشترى عمارة سكنية ومحاا في تركيا بقيمة 2.4 مليون دينار تحصل عليها في عمليات النصب، كما أقر بتورطه في سرقة سيارتين وبيعهما في مدينة البيضاء، وقد اتخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.