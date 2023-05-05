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القبض على شاب بتهمة الاعتداء على مواطن في الطريق العام بمدينة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 11:28 مساء
القبض على شاب بتهمة الاعتداء على مواطن في الطريق العام بمدينة مصراتة
الشاب الذي ألقي القبض عليه بتهمة الاعتداء على مواطن بالطريق العام في مصراتة. (وزارة الداخلية)
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تمكنت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على شاب بتهمة الاعتداء على مواطن في الطريق العام بمدينة مصراتة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الشاب يدعى «م . س» من مواليد عام 2000، وألقي القبض عليه «بناءً على البرقية الصادرة من مركز شرطة الغيران وذلك بتهمة الاعتداء على مواطن في الطريق العام بمدينة مصراتة».

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وأضافت الوزارة أن الشاب جرى ضبطه وبحوزته «مواد مخدرة وسلاح ناري عبارة عن مسدس نوع 9 ملي»؛ مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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