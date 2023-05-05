ضبط تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط أفراد قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي تشكيلًا عصابيًا تورط في جرائم سرقة بقوة السلاح.

ونفذ التشكيل جرائمه في منطقة أرض الأحلام، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

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ونشرت المديرية صورة لسيارة استخدمها التشكيل في ارتكاب جرائمه، ودعت من تعرفوا على تلك السيارة إلى مراجعة قسم التحريات بخصوص عمليات الاعتداء أو السرقة التي تعرضوا لها على يد أفراد التشكيل.