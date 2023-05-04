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ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة وذخائر طردا أمهما وأخاهما وأختهما من منزلهم بقوة السلاح في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 07:18 مساء
ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة وذخائر طردا أمهما وأخاهما وأختهما من منزلهم بقوة السلاح في بنغازي
الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
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تمكن أعضاء التحريات بمركز شرطة بوعطني في بنغازي، من القبض على شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، بعدما أطلقا النار على رجال الأمن أثناء ضبطهما، على خلفية قيامهما بطرد أمهم وأختهم الصغرى وأخيهم من منزلهم بقوة السلاح.

تفاصيل الواقعة، بدأت بشكوى تقدمت بها إمرأة طاعنة في السن أحضرها جيرانها إلى مركز شرطة بوعطني، ضد أبنائها الاثنين، اتهمتهما بطردها هي وابنتها وابنها الآخر من المنزل بقوة السلاح بُغية بيع المنزل، بحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وأفادت الأم في شكوها أن أبنيها الاثنين «مدججان بالأسلحة»، واستجابة لذلك، خرجت قوة من مركز شرطة بوعطني على رأسها رئيس المركز العميد خالد الترهوني إلى المنزل سالف الذكر بمنطقة بوعطني قرب «هنقر البصل» لإعادة المسنة وتمكينها من المنزل.

إطلاق النار على عنصر أمني
وقالت مديرية الأمن إن عناصر قوة مركز شرطة بوعطني شاهدوا عند وصولهم إلى المنزل أحد الأبناء يحمل سلاحًا ناريًا نوع «كلاشنكوف» أطلق منه النار على أحد أعضاء التحريات التابعين للمركز، لكن رجال الأمن تمكنوا من التعامل معه والقبض على الابنين وبحوزتهما بندقية «كلاشنكوف» و«مسدس9م وثلاثة مخازن كلاشنكوف».

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وأضافت المديرية أن أحد الأبناء يدعى «خ.م.س» من مواليد 1984، اعترف خلال استدلال موسع معهما، بحيازة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر بمنزل في بوعطني ومنزل آخر في منطقة سيدي خليفة.

أسلحة وذخائر وملابس عسكرية
وأكدت مديرية أمن بنغازي مداهمة المنزلين عقب تقنين الإجراءات وأخذ الإذن من النيابة العامة، حيث عثر بالمنزل الأول على «أسلحة نارية وصواعق وقنابل يدوية وذخائر متعددة الأنواع»، وعثر في المنزل الثاني على «ملابس عسكرية وذخائر».

كما أكدت المديرية الانتقال بالمتهمين إلى مركز شرطة بوعطني واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما وإحالتهما إلى النيابة العامة وتمكين المشتكية وباقي أفراد أسرتهما من المنزل.

الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
الأسلحة والذخائر والملابس العسكرية التي عثر عليها بحوزة المتهمين في بنغازي. (مديرية الأمن)
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