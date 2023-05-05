  • Alwasat News
Atwasat

«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 01:30 مساء
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات
مطلوب على ذمة قضية ترويج مخدرات، 4 مايو 2023. (إدارة إنفاذ القانون)
alwasat radio

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية القبض على مطلوب على ذمة قضية ترويج أقرص مخدرة و«حشيش».

ويُدعى المتهم «م.ر.م.ال» وهو مطلوب لدى النيابة العامة على ذمة القضية رقم «2/2019»، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهة الاختصاص، وفق بيان مقتضب صادر عن إدارة إنفاذ القانون لم يكشف مزيد التفاصيل.

- «الداخلية»: ضبط مطلوب في قضية ترويج أقراص مخدرة
- ضبط متهم مطلوب على ذمة قضية ترويج أقراص مخدرة بناء على أمر النائب العام
- ضبط شخصين يروجان للمخدرات في أجدابيا

ومنتصف أبريل الماضي، ضبطت دوريات وحدة التحري والتحقيقات بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، مطلوبا في قضية ترويج أقراص مخدرة، دون أن تكشف مكان ضبطه بالتحديد.

وأوضحت الإدارة في بيان مقتضب حينها، أن المتهم يُدعى المتهم «ع.ن.م.ال»، وهو مطلوب على ذمة القضية رقم «2/2021»، وأفاد بأن عملية الضبط جرت بناء على أمر مكتب النائب العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي

كاريكاتير خيري - منصات التواصل الاجتماعي
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا

شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي

البيت الأبيض ينبّه الشركات إلى المسؤولية «الأخلاقية» حيال الذكاء الصناعي
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه

نابولي بطلاً للدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه
شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم

شاهد في «هنا ليبيا»: موظفو صندوق الضمان يطالبون برواتبهم
وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم

وفاة أرملة الشاعر محمد الفيتوري جراء اشتباكات الخرطوم
«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»

«قناة الوسط» تعلن مواعيد إذاعة مباريات الجولة الخامسة من «دورينا»
بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات

بايدن يؤكد أن النزاع في السودان «يجب أن ينتهي» ويهدد بعقوبات
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل

إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام

كلوب يتمنى السماح للمدربين بـ«تحدي» قرارات الحكام
تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات

تفاصيل لقاءات حفتر في روما.. ملفات السودان والهجرة والانتخابات
نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية

نشر نتائج دراسة موسعة حول الصلة بين لقاحات «كورونا» واضطرابات الدورة الشهرية
مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد

مفاجأة سارة للجماهير من تدريبات ريال مدريد
الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر

الأمم المتحدة تتوقع فرار 860 ألف شخص من السودان بحلول أكتوبر
أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل

أول حيوان باندا يولد في فرنسا يُنقل إلى الصين في يوليو المقبل
كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي

كاريكاتير حليم - وداعا محمد بالراس علي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«إنفاذ القانون»: مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في سبها
«إنفاذ القانون»: مداهمة أوكار بيع الأسلحة والذخائر والمخدرات في ...
«الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
«الكهرباء»: استكمال مشروع خط نقل الطاقة الرويس - أبوعرقوب
باشاغا يناقش أوضاع الشركات المتعثرة
باشاغا يناقش أوضاع الشركات المتعثرة
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية بطرابلس
ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية بطرابلس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
السفارة الأميركية: نقف مع الشعب الليبي في مقاومة التدخل الخارجي واستعادة السيادة الكاملة
السفارة الأميركية: نقف مع الشعب الليبي في مقاومة التدخل ......
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات
«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات...
اتحاد طلاب جامعة طرابلس يطالب بالتحقيق في وفاة طالبة «أُجبرت» على الامتحان
اتحاد طلاب جامعة طرابلس يطالب بالتحقيق في وفاة طالبة ......
ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية بطرابلس
ضبط 44 مطلوبا في قضايا جنائية بطرابلس...
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟
موقع إيطالي: ماذا يعني استقبال ميلوني لحفتر في روما؟...
المزيد