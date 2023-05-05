«إنفاذ القانون»: ضبط مطلوب في قضية ترويج مخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية القبض على مطلوب على ذمة قضية ترويج أقرص مخدرة و«حشيش».

ويُدعى المتهم «م.ر.م.ال» وهو مطلوب لدى النيابة العامة على ذمة القضية رقم «2/2019»، وقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهة الاختصاص، وفق بيان مقتضب صادر عن إدارة إنفاذ القانون لم يكشف مزيد التفاصيل.

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ومنتصف أبريل الماضي، ضبطت دوريات وحدة التحري والتحقيقات بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، مطلوبا في قضية ترويج أقراص مخدرة، دون أن تكشف مكان ضبطه بالتحديد.

وأوضحت الإدارة في بيان مقتضب حينها، أن المتهم يُدعى المتهم «ع.ن.م.ال»، وهو مطلوب على ذمة القضية رقم «2/2021»، وأفاد بأن عملية الضبط جرت بناء على أمر مكتب النائب العام.