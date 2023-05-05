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تاياني: الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على القذافي ألحق أضرارًا بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 08:54 مساء
تاياني: الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على القذافي ألحق أضرارًا بليبيا
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني. (آكي)
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قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن «الخطأ» الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على العقيد الراحل معمرالقذافي، تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بليبيا، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير» هناك، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» اليوم الجمعة.

جاء تصريح تاياني في أعقاب الجدل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إثر زيارة قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر إلى روما التي بدأها يوم الأربعاء، والتقى خلالها كل من رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

العلاقات التاريخية بين ليبيا وإيطاليا
وأضاف تاياني في تصريحات تلفزيونية أن «العلاقات التاريخية التي تربطنا وليبيا، تعطينا الحق بالحديث معها في ملف الهجرة».

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وتابع: «نحن نمثل قوة سياسية ودولة رائدة في منطقة المتوسط​​، ثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا ومن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضًا يجعل من حقنا التحدث مع ممثلي السياسة الليبية».

حل قضية الهجرة
كما أكد تاياني قائلًا: «نحن نهتم بإيجاد حل لقضية الهجرة»، زاعمًا أنه «بفضل الاتفاق الذي أبرمه (رئيس الوزراء آنذاك) سيلفيو برلسكوني مع القذافي، توقفت تدفقات الهجرة». قبل أن يختتم حديثه بالقول، إن «الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على القذافي، تسبب من ثمّ بإلحاق أضرار جسيمة بالبلاد، وخلق مرحلة عدم استقرار كبير».

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