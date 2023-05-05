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رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى حوار هادئ مع إيطاليا حول الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 05 مايو 2023, 06:58 مساء
رئيسة الوزراء الفرنسية تدعو إلى حوار هادئ مع إيطاليا حول الهجرة
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن الجمعة إلى «حوار هادئ» بين فرنسا وإيطاليا غداة تصريحات لوزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان انتقد فيها عجز روما عن التعامل مع ملف الهجرة وأثارت أزمة بين البلدين.

وصرحت بورن للصحفيين «أكرر أن ايطاليا شريك أساسي لفرنسا، وأن علاقتنا تقوم على الاحترام المتبادل، وأننا سنعطي الاولوية للتشاور والحوار الهادىء لمواصلة العمل معا»، حسب وكالة «فرانس برس».

انتقادات إيطالية لوزير الداخلية الفرنسي
وأمس الخميس، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني رفض بلاده تصريحات دارمانان الذي اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في بلادها، قائلا إن العبارات التي قالها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان غير مقبولة.

- روما: تصريحات وزير الداخلية الفرنسي عن ميلوني غير مقبولة
فرنسا: ميلوني عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في إيطاليا

وهاجم دارمانان، الخميس، ميلوني في تصريحات لإذاعة «آر إم سي» قائلاً: «حكومة اليمين المتطرف التي اختارها أصدقاء (مارين) لوبن، عاجزة عن حل مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس».

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