روما: تصريحات وزير الداخلية الفرنسي عن ميلوني غير مقبولة

القاهرة - بوابة الوسط

رفض وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الخميس، تصريحات وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي اعتبر أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في بلادها.

وقال تاجاني الذي يتوقع وصوله مساء الخميس إلى باريس إن العبارات التي قالها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان غير مقبولة.

فرنسا: ميلوني عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في إيطاليا

وهاجم دارمانان، الخميس، رئيسة الوزراء الإيطالية في تصريحات لإذاعة «آر إم سي» قائلاً: «حكومة اليمين المتطرف التي اختارها أصدقاء (مارين) لوبن، عاجزة عن حل مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس».