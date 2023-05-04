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إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 05:10 مساء
إيطاليا تكثف تركيز أنظارها على ليبيا ومنطقتي المتوسط والساحل
ميلوني وتاياني خلال جلسة استماع أمام مجلس النواب الإيطالي في روما. (أرشيفية: ديكود39)
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أعلنت الحكومة الإيطالية إطلاق بعثات دولية جديدة لعام 2023 ليتراوح نشاطها من الساحل الأفريقي إلى أوكرانيا مع التركيز على ليبيا.

واستعرض مجلس الوزراء الإيطالي خلال اجتماع له مبادرات التعاون التنموي خارج الحدود، كما أعطى الضوء الأخضر لتدخلات جديدة لدعم عمليات السلام وتحقيق الاستقرار، مثلما اقترحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني وفق ما نقل موقع «ديكود 39» الإيطالي.

المهمات الأمنية لإيطاليا في ليبيا
وأفاد المصدر ذاته، أن القوات المسلحة الإيطالية ستواصل جهودها حول العالم في عام 2023، عبر المساهمة في عمليات تحقيق الاستقرار مثل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا «يوبام» وبعثة الاتحاد الأوروبي للشراكة العسكرية في النيجر وبعثة الدعم الثنائية في بوركينا فاسو إلى جانب مهمة «اليونيفيل» في لبنان وقوة كوسوفو التابعة للناتو وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية في أوكرانيا.

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- الحداد يوقع مع رئيس الأركان الإيطالي اتفاقا لتدريب القوات الخاصة

من ناحية أخرى، تؤكد تركيزها الموسع على البحر المتوسط مع وجودها في المنطقة الجيوسياسية المهمة في ليبيا، وكذلك في النيجر وبوركينا فاسو.

ويوضح الموقع الإيطالي أن انتشار الجماعات المسلحة والعدد المتزايد من الأزمات - مثل الأزمة الأخيرة في السودان - تؤثر بشكل كبير على الأمن والاستقرار في منطقة الساحل.

التواجد العسكري الإيطالي في ليبيا
وذكر المصدر بأن التواجد العسكري الإيطالي موجود في ليبيا وخاصة في مصراتة عبر البعثة الثنائية للمساعدة والدعم في ليبيا «مياسيت» لتقديم المساعدة والدعم الصحي. وإلى جانب التعاون المثير للجدل بين روما وخفر السواحل الليبي لصد قوافل الهجرة في البحر المتوسط، فإنها تشرف بالاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تدريب القوات الخاصة الليبية.

ويوم 23 مارس الماضي وقع رئيس الأركان العامة للجيش بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق محمد الحداد خلال زيارة روما، على اتفاقية تعاون فني لتدريب القوات الخاصة حيث التقى رئيس أركان الدفاع الإيطالي الأدميرال كافو دراجوني، ونائب رئيس أركان الدفاع الجنرال كارميني مازيللو، وقائد العمليات المشتركة بالقوات الخاصة الأدميرال باولو بيزوتي.

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