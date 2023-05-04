حفتر يلتقي ميلوني ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية الإيطاليين في روما

القاهرة - بوابة الوسط

التقى قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية، في روما، وفق ما أعلنه مكتب إعلام القيادة العامة اليوم الخميس.

وأوضح مكتب إعلام القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن حفتر يزور روما رفقة وفد من القيادة العامة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بشأن الزيارة.

تفاصيل لقاء حفتر وميلوني

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مصادر برئاسة الوزراء في روما، أن لقاء ميلوني مع حفتر، «كان فرصة لتبادل الآراء حول قضايا أساسية ذات اهتمام مشترك، بما في ذلك النمو غير المسبوق لظاهرة الهجرة عبر مياه البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا».

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وأضافت المصادر أن اللقاء الذي جرى هذا الصباح في مقر الحكومة «قصر كيجي» كان أيضًا «لتأكيد الدعم الإيطالي لعمل الأمم المتحدة في ليبيا في إعادة تنشيط العملية السياسية والتي تهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنهاية 2023».

وأوضحت المصادر أن ميلوني استعرضت مع حفتر «الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة»، حيث أعربت ميلوني عن «قلق خاص» بشأن الصراع الراهن في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.