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غازيني: الوضع العسكري والسياسي الهش في ليبيا قد يتأثر باستمرار المعارك في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 11:52 صباحا
غازيني: الوضع العسكري والسياسي الهش في ليبيا قد يتأثر باستمرار المعارك في السودان
الخبيرة في الشؤون الليبية بمجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني. (أرشيفية: آكي)
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حذرت الخبيرة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية، كلوديا غازيني، من أن الوضع العسكري والسياسي الهش في ليبيا قد يتأثر أو يختل إذا استمرت المعارك في السودان وانخرطت أطراف إقليمية أو دولية في نقل السلاح إليه عن طريق ليبيا، لكنها عادت وأكدت أنه «ما من أدلة دامغة على ذلك بعد».

وقالت غازيني في تصريح إلى شبكة «بي بي سي» البريطانية، الإثنين، إن المستجدات الميدانية على الساحة السودانية قد تجعل فكرة التخلص من المقاتلين الأجانب في ليبيا «أكثر صعوبة»، خاصة إذ تدفق مقاتلون من الدعم السريع إلى ليبيا.

وأضافت: «تأتي معارك السودان لتضفي مزيدا من التعقيد على وضع مستعصٍ حقا. فالأراضي الليبية تمتلئ بالفعل بالوجود العسكري الأجنبي».

غازيني: التقارير عن نقل السلاح إلى قوات الدعم السريع عبر ليبيا لم تثبت بالأدلة
وقالت الخبيرة في الشأن الليبي بمجموعة الأزمات الدولية إلى «بي بي سي» إن التقارير التي تشير إلى نقل سلاح وعتاد، عبر الجنوب الليبي، من قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، إلى قوات قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، «لم تثبت قطعيا بالأدلة بعد».

- «ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
- «ذا غارديان»: نجل حفتر نقل معلومات لـ«حميدتي» قبل اشتباكات الخرطوم
- «ذا نيويورك تايمز»: قوات حميدتي حصلت على سلاح من حفتر
- «واشنطن بوست»: قوات حميدتي تلقت 30 ناقلة وقود وإمدادات عسكرية من أحد أبناء حفتر
- مؤسسة النفط تنفي دعم أحد أطراف الصراع في السودان
- القيادة العامة تنفي انحيازها لطرف ضد الآخر في السودان.. وتؤكد استعدادها لـ«الوساطة»

لكن غازيني رجحت أن تكون هذه الشحنات، في حال نقلت بالفعل، صغيرة الحجم، قائلة: «لا ندري إذا كان هذا العتاد يهدف إلى تأمين خط تهريب الوقود أم لدعم حميدتي عسكريا».

وتحدثت الخبيرة عن وجود «خط مفتوح لتهريب الوقود من شرق وجنوب ليبيا إلى قوات الدعم السريع، منذ أشهر. وبالتأكيد يحرص الطرفان على الحفاظ على تلك التجارة المربحة»، وفق قولها.

القيادة العامة تنفي انحيازها إلى طرف ضد آخر في السودان
وذكرت عديد التقارير الغربية أن قوات الدعم السريع حصلت على شحنات أسلحة ووقود وإمدادات عسكرية وسلاح من قوات القيادة العامة وهو ما نفته الأخيرة، مؤكدة عدم انحيازها لدعم طرف ضد الآخر في السودان، واستعدادها القيام بدور الوساطة لوقف القتال فورا، وفتح المجال للحوار بالطرق السلمية.

ودعت القيادة العامة في بيان في 20 أبريل الماضي، إلى تشكيل لجنة وساطة مشتركة تضم أعضاء من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي لبذل كل المساعي والجهود لوقف إطلاق النار فورا، للوصول للتهدئة والخروج من هذه الأزمة بما يحافظ على أمن واستقرار وسلامة السودان.

مؤسسة النفط تنفي دعم أحد أطراف الصراع في السودان
ونفت المؤسسة الوطنية للنفط «بشكل قاطع» خبر نشره «أحد النشطاء الإعلاميين»، لم تسمه، بشأن دعمها أحد أطراف الصراع في السودان عبر مصفاة السرير، الأمر الذي قد يعرضها إلى عقوبات دولية.

وقالت إن هذا الخبر «عار من الصحة»، مؤكدة أن مصفاة السرير ذات قدرة تكريرية محدودة لا تتجاوز عشرة آلاف برميل يوميا، ولا تكفي حتي الواحات المجاورة، حسب بيان اليوم الإثنين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء رد مؤسسة النفط بعد أيام من نشر جريدة «ذي غارديان» البريطانية تقريرا عن تلقي قوات الدعم السريع شحنات من الأسلحة والذخيرة والوقود قادمة من جنوب ليبيا بأمر قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر.

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