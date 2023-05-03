  • Alwasat News
Atwasat

دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 03 مايو 2023, 09:54 مساء
دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد
دفن جثامين المهاجرين التي كانت محفوظ بمستشفى بني ليد العام. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الأربعاء، دفن تسع جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين كان قد عثر عليها في أودية المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، زايد أبوقدندش، لـ«بوابة الوسط» أن هذه الجثث كانت متواجدة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

- دفن جثث 7 مهاجرين غير شرعيين ببني وليد والمستشفى يطالب «الصحة» بالتدخل
- دفن 8 جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد
- دفن 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين في بني وليد

وأكد أبوقدندش، أن عملية الدفن جرت بعد إتمام الإجراءات الطبية من قبل الطبيب الشرعي، والقانونية من النيابة العامة ببني وليد، وفقًا للضوابط الشرعية.

وحضر عملية الدفن وكيل نيابة بني وليد الجزئية ومدير وموظفو مستشفى بني وليد العام وأفراد من مديرية أمن بني وليد.

دفن جثامين المهاجرين التي كانت محفوظ بمستشفى بني ليد العام. (الإنترنت)
دفن جثامين المهاجرين التي كانت محفوظ بمستشفى بني ليد العام. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
مدفيديف يحرض على «تصفية» زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين

مدفيديف يحرض على «تصفية» زيلينسكي بعد الهجوم المفترض على الكرملين
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي
قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»

قدمته «غوغل» و«آبل».. اقتراح جديد يكافح التتبع غير القانوني عبر «إيرتاغ»
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: أخيرا انتهت بطولة الكأس 2021-2022
كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي

«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام ...
غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن

غوارديولا يتصدى لمقارنة هالاند مع ميسي.. قائلاً: الأسطورة الأرجنتينية لا تقارن
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب أوكرانيا؟

«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب ...
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة

الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة
مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)

مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)
حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا

حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا
كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم

متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط شخصين متلبسين بحيازة وترويج حبوب مهلوسة في مصراتة
ضبط شخصين متلبسين بحيازة وترويج حبوب مهلوسة في مصراتة
منظمات ليبية تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين
منظمات ليبية تطالب بمعاقبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد ...
توصية حكومية باستمرار تنفيذ استراتيجية الاستثمار في الطاقات المتجددة
توصية حكومية باستمرار تنفيذ استراتيجية الاستثمار في الطاقات ...
شاهد في «هذا المساء»: لماذا تُسأل المرأة الليبية عن المُرافق في السفر؟
شاهد في «هذا المساء»: لماذا تُسأل المرأة الليبية عن المُرافق في ...
مؤسسة الاستثمار تعرض خطتها لتنفيذ عدد من المشروعات داخل ليبيا
مؤسسة الاستثمار تعرض خطتها لتنفيذ عدد من المشروعات داخل ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف
خلاف بشأن رؤية هلال شوال بين دار الإفتاء وهيئة الأوقاف...
المزيد
شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة غاز الطهي بدرنة.. واحتجاج أصحاب العقود المتعثرة
شاهد في «هنا ليبيا»: أزمة غاز الطهي بدرنة.. واحتجاج أصحاب ......
دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد
دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد...
المنقوش تصل إلى الجزائر وتجري محادثات ثنائية مع عطاف قبل جلسة عمل موسعة بين البلدين
المنقوش تصل إلى الجزائر وتجري محادثات ثنائية مع عطاف قبل ......
مؤسسة الاستثمار تعرض خطتها لتنفيذ عدد من المشروعات داخل ليبيا
مؤسسة الاستثمار تعرض خطتها لتنفيذ عدد من المشروعات داخل ......
شاهد في «هذا المساء»: لماذا تُسأل المرأة الليبية عن المُرافق في السفر؟
شاهد في «هذا المساء»: لماذا تُسأل المرأة الليبية عن المُرافق......
المزيد