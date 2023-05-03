دفن 9 جثث لمهاجرين عثر عليها في أودية بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد

أعلن مستشفى بني وليد العام، اليوم الأربعاء، دفن تسع جثث تعود لمهاجرين غير شرعيين كان قد عثر عليها في أودية المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، زايد أبوقدندش، لـ«بوابة الوسط» أن هذه الجثث كانت متواجدة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

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وأكد أبوقدندش، أن عملية الدفن جرت بعد إتمام الإجراءات الطبية من قبل الطبيب الشرعي، والقانونية من النيابة العامة ببني وليد، وفقًا للضوابط الشرعية.

وحضر عملية الدفن وكيل نيابة بني وليد الجزئية ومدير وموظفو مستشفى بني وليد العام وأفراد من مديرية أمن بني وليد.

دفن جثامين المهاجرين التي كانت محفوظ بمستشفى بني ليد العام. (الإنترنت)