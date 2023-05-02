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المنفي يتسلم خطة قصيرة الأجل لمعالجة الأوضاع العمرانية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 06:49 مساء
المنفي يتسلم خطة قصيرة الأجل لمعالجة الأوضاع العمرانية في ليبيا
لقاء المنفي مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني، الثلاثاء 2 مايو 2023. (المجلس الرئاسي)
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التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، رئيس مصلحة التخطيط العمراني المهندس عبدالحكيم السلطني، الذي قدم له «الخطة القصيرة لمعالجة الأوضاع العمرانية في كل ربوع ليبيا»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي حث خلال اللقاء الذي عُقِد في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس ئيس مصلحة التخطيط العمراني «على سرعة تنفيذ الخطة في كل المدن ولا سيما طرابلس وبنغازي وسبها لأهميتها في خطط التنمية والاستقرار وحفظ الأملاك العامة من التعدي والاستهداف».

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وقبل المنفي، عرض رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني خطته على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، خلال اجتماع عُقِد بمقر المصلحة بحضور وزير الإسكان والتعمير وعدد من قيادات المصلحة والوزارة في 6 أبريل الماضي.

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