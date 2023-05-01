بالصور.. دراسة علمية لمعالجة نقص المياه بسد وادي غان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الإثنين، إجراء دراسة علمية لنقص المياه بسد وادي غان وإمكانية زيادة المخزون المائي بالسد.

وأشار المركز، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ما نشرته صفحة التطرف المناخي من «صور مفزعة للنقص الحاد في المياه السطحية حول السدود الكبرى بدول تونس والجزائر».

ونوّه المركز الليبي للاستشعار إلى أن مهندسي المركز أجروا زيارة ميدانية ودراسة علمية عن نقص المياه بسد وادي غان وإمكانية زيادة الحصاد المائي حوله.

وأنشئ سد وادي غان في العام 1982 كواحد من أعلى السدود الليبية، ويقع السد في منطقة وادي الهيرة على بعد 14 كم شمال مدينة غريان، وكان الغرض من إنشائه حجز المياه المتساقطة خلال الشتاء واستعمالها طوال العام للرى الزراعي.

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نقص المياه في سد وادي غان

وبين المركز أن «دراسة النقص الحاد للمياه المجمعة من كميات الأمطار وسرعة تبخرها خلال السنوات الأخيرة واقتراح الحلول قبل فوات الأوان أمر أساسي للمجتمع».

ونبه إلى «الدور المهم للتقنيات الفضائية الذي يمكن لصناع القرار اتخاد مايلزم دون إضاعة للوقت للحد من استنفاد المياه السطحية، وإدارة استخدامها بشكل أفضل ودون إهدار رغم قلتها».

سد وادي غان. (أرشيفية: الإنترنت)

خارطة توضح موقع سد وادي غان. (الصفحة الرسمية للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)

خارطة توضح موقع سد وادي غان. (الصفحة الرسمية للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)