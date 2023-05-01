  • Alwasat News
Atwasat

بالصور.. دراسة علمية لمعالجة نقص المياه بسد وادي غان

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 مايو 2023, 03:20 مساء
بالصور.. دراسة علمية لمعالجة نقص المياه بسد وادي غان
مهندسون في المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء خلال زيارة إلى سد وادي غان. (الصفحة الرسمية للمركز)
alwasat radio

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، اليوم الإثنين، إجراء دراسة علمية لنقص المياه بسد وادي غان وإمكانية زيادة المخزون المائي بالسد. 

وأشار المركز، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ما نشرته صفحة التطرف المناخي من «صور مفزعة للنقص الحاد في المياه السطحية حول السدود الكبرى بدول تونس والجزائر».

ونوّه المركز الليبي للاستشعار إلى أن مهندسي المركز أجروا زيارة ميدانية ودراسة علمية عن نقص المياه بسد وادي غان وإمكانية زيادة الحصاد المائي حوله.

وأنشئ سد وادي غان في العام 1982 كواحد من أعلى السدود الليبية، ويقع السد في منطقة وادي الهيرة على بعد 14 كم شمال مدينة غريان، وكان الغرض من إنشائه حجز المياه المتساقطة خلال الشتاء واستعمالها طوال العام للرى الزراعي.

- «النهر الصناعي»: تشغيل بئر مياه بمنظومة «الحساونة - سهل الجفارة»

نقص المياه في سد وادي غان
وبين المركز أن «دراسة النقص الحاد للمياه المجمعة من كميات الأمطار وسرعة تبخرها خلال السنوات الأخيرة واقتراح الحلول قبل فوات الأوان أمر أساسي للمجتمع».

ونبه إلى «الدور المهم للتقنيات الفضائية الذي يمكن لصناع القرار اتخاد مايلزم دون إضاعة للوقت للحد من استنفاد المياه السطحية، وإدارة استخدامها بشكل أفضل ودون إهدار رغم قلتها».

سد وادي غان. (أرشيفية: الإنترنت)
سد وادي غان. (أرشيفية: الإنترنت)
خارطة توضح موقع سد وادي غان. (الصفحة الرسمية للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)
خارطة توضح موقع سد وادي غان. (الصفحة الرسمية للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)
خارطة توضح موقع سد وادي غان. (الصفحة الرسمية للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)
خارطة توضح موقع سد وادي غان. (الصفحة الرسمية للمركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر

«في التسعين»: كأس ليبيا بين الأهلي طرابلس والأخضر
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل

«أكلات ماجدة 2» (حـ 21): بطاطا مبطنة للنباتيين ولسان العصفور المعسل
كاريكاتير حليم - يوم العمال!

كاريكاتير حليم - يوم العمال!
أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم

أندية الدرجة الأولى ترفض انطلاق مرحلة الإياب قبل تلقي الدعم
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس

إبراهيم المصراتي يشارك في ملتقى المؤانسة الدولي للخط العربي بتونس
قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور

قمة الأهلي طرابلس والأخضر في نهائي كأس ليبيا دون جمهور
اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟

اكتئاب ما بعد المونديال.. كيف انتقلت أسواق قطر من الانتعاش للركود؟
«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟

«هذا المساء»: إغلاق الحدود مع السودان: هل يكفي لحماية ليبيا؟
«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس

«أطفال أبطال» (8)‎: اسمي مُؤنس
«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة

«أكلات ماجدة 2» (حـ 20): شربة الحريرة المغربية وبسبوسة بالقشطة
كاريكاتير خيري - القروض!

كاريكاتير خيري - القروض!
«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس

«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس
الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود العمالة الأجنبية

الحويج يكلف الحرس البلدي والتفتيش العمالي باتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم وجود...
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية

انطلاق دور ثمانية الدوري الليبي لكرة السلة بنكهة أميريكية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بن قدارة يهنئ موظفي مؤسسة النفط بعيد العمال
بن قدارة يهنئ موظفي مؤسسة النفط بعيد العمال
بدء تنفيذ خطة لغلق مواقع بيع الخردة في بنغازي
بدء تنفيذ خطة لغلق مواقع بيع الخردة في بنغازي
ضبط 6 سيارات مسروقة في طرابلس خلال يومين
ضبط 6 سيارات مسروقة في طرابلس خلال يومين
أمين اتحاد المغرب العربي يفسر عدم احترام مواعيد إجراء الانتخابات في ليبيا
أمين اتحاد المغرب العربي يفسر عدم احترام مواعيد إجراء الانتخابات ...
تنطلق في 6 مايو.. أكثر من 31 ألف مشارك في انتخابات المجالس المحلية للشباب
تنطلق في 6 مايو.. أكثر من 31 ألف مشارك في انتخابات المجالس ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر
حكومة الدبيبة: 4 أيام عطلة رسمية لمناسبة عيد الفطر...
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر
دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر...
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي والثانوي
تحديد موعد الامتحانات النهائية لصفوف النقل بالتعليم الأساسي ......
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك
هيئة الأوقاف تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك...
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول رؤية هلال شوال (صور)
ليبيون يؤدون صلاة عيد الفطر في عدد من المدن مع الانقسام حول ......
المزيد
بالصور.. دراسة علمية لمعالجة نقص المياه بسد وادي غان
بالصور.. دراسة علمية لمعالجة نقص المياه بسد وادي غان...
حمدوك: أي حرب أهلية في السودان ستجعل ما حدث في ليبيا «مبارزات صغيرة»
حمدوك: أي حرب أهلية في السودان ستجعل ما حدث في ليبيا ......
ضبط تاجر مخدرات في الخمس
ضبط تاجر مخدرات في الخمس...
تنطلق في 6 مايو.. أكثر من 31 ألف مشارك في انتخابات المجالس المحلية للشباب
تنطلق في 6 مايو.. أكثر من 31 ألف مشارك في انتخابات المجالس ......
أمين اتحاد المغرب العربي يفسر عدم احترام مواعيد إجراء الانتخابات في ليبيا
أمين اتحاد المغرب العربي يفسر عدم احترام مواعيد إجراء ......
المزيد