المفوضية تستعرض خطة التوعية للانتخابات المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط

استعرضت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الخميس، خطة عملها استعدادا للانتخابات المرتقبة، وذلك بهدف الوصول إلى جميع الناخبين وتزويدهم بجميع المعلومات التي تسهم في رفع الوعي الانتخابي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عضو مجلس المفوضية، عبدالحكيم الشعاب، بمقر المفوضية، مع مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي ورئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت بحضور ممثل عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، وممثل عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية «إيفس» (IFES)، وفق بيان صادر عن المفوضية.

وتطرق الاجتماع إلى بنود الخطة، حيث قدمت رئيسة قسم التوعية عرضا توضيحيا تضمن المواد المطبوعة، والومضات المرئية والمسموعة، وحملات التواصل الاجتماعي، والحملات المزمع تنفيذها بالتعاون مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

بدوره، أثنى الشعاب على جهود إدارة التوعية، مبديا بعض الملاحظات لإجراء بعض التعديلات وتضمينها في النسخة النهائية من الخطة.

- المفوضية تؤكد عزمها إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام​

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- باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

المفوضية تؤكد عزمها إنجاح الانتخابات

والسبت، جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عزمها على إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام وذلك في تهنئة وجهتها إلى الليبيين لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت المفوضية في تهنئتها إنها «تجدد العزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء».

وجاء تأكيد مفوضية الانتخابات في ضوء تحركات مكثفة خلال الفترة الأخيرة من أجل إجراء الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري. والجمعة، حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي جميع القيادات على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ودعا باتيلي «جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا».