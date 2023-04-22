المفوضية تؤكد عزمها إنجاح الانتخابات المقررة هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط

جددت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، عزمها على إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام وذلك في تهنئة وجهتها إلى الليبيين لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت المفوضية في تهنئتها إنها «تجدد العزم الصادق والعمل الدؤوب من أجل إنجاح الانتخابات المخطط لها هذا العام، والتي يتطلع إليها الليبيون لبناء دولة آمنة قوامها الديمقراطية وأهدافها الاستقرار والنماء».

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- باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

ويأتي تأكيد مفوضية الانتخابات في ضوء تحركات مكثفة خلال الفترة الأخيرة من أجل إجراء الاستحقاق قبل نهاية العام الجاري. وفي تهنئته لمناسبة عيد الفطر، حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، جميع القيادات على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

ودعا باتيلي «جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا».