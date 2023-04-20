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باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 09:27 مساء
باتيلي يهنئ الليبيين بعيد الفطر ويحث جميع الأطراف على الاصطفاف خلف المساعي الأممية لإجراء الانتخابات
الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الخميس 20 أبريل 2023. (البعثة الأممية)
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هنأ الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، مساء اليوم الخميس، الليبيات والليبيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حاثًا كافة القيادات على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وقال باتيلي في بيان نشرته البعثة الأممية عبر موقعها على الإنترنت «بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم لكافة الليبيات والليبيين، داخل البلاد وخارجها، بأحر التبريكات وأصدق الأماني، متمنيًا أن تكون فرحة العيد التي تلي شهر رمضان حافزًا لتعزيز التضامن من أجل السلام والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي الواحد».

باتيلي يدعو القيادات الليبية إلى التحلي بروح التوافق
ودعا باتيلي بهذه المناسبة، «جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، والقادة العسكريين والأمنيين، والأعيان وممثلي المجتمع، والمؤسسات والسلطات إلى الاجتماع على كلمة سواء، والتحلي بروح التوافق من أجل إرساء مسار واضح وموحد نحو السلام الدائم والاستقرار والازدهار في ليبيا».

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كما دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا «النساء والشباب إلى اغتنام هذه المناسبة لتجديد التزامهم بالمشاركة الكاملة في العملية الانتخابية للمساهمة بشكل فعال في إعادة بناء السلام والأمن وإرساء دعائم الاستقرار والرخاء في وطنهم».

باتيلي يجدد الدعوة لإطلاق كافة المعتقلين خارج نطاق القانون في ليبيا
وجدد باتيلي في بيانه الدعوة إلى «إطلاق كافة المعتقلين خارج نطاق القانون في جميع أنحاء ليبيا»، معتبرًا «ذلك عاملاً حاسمًا في بناء الثقة وإقامة مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق».

وحث باتيلي أيضًا بالمناسبة «جميع الأطراف الليبيين على الاصطفاف خلف مساعي الأمم المتحدة والمسار الشامل للتمكين من إجراء الانتخابات خلال هذا العام». وقال في ختام البيان «إن الشعب الليبي حريص على طي صفحة المعاناة والانقسام، ويتطلع إلى تدشين فصل جديد من السلام والاستقرار والازدهار في وطنهم العزيز. دعونا لا نخذلهم».

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