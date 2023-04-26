الدبيبة يدعو إلى مشاركة نسائية أكبر في القضايا العامة.. ويعلن تأسيس جائزة المرأة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة الليبيات إلى مشاركة أكبر في القضايا العامة، وخوض الانتخابات، والتعبير عن آرائهن باستقلالية، كاشفا قراره تأسيس جائزة للمرأة الليبية.

وقال الدبيبة، خلال مشاركته في ملتقى لإحياء اليوم الوطني للمرأة الليبية بمدينة مصراتة اليوم الأربعاء، إنه يرى النساء «يهابن» دخول المجال السياسي، متابعا: «لا بد من الدخول بجميع أشكاله، وإبداء الرأي في القضايا العامة وخوض غمار الانتخابات البلدية والنيابية بل حتى الرئاسية ممكن»، داعيا السيدات إلى الاستقلال برأيهن لأنهن عشن الواقع والمعاناة الحقيقية، ولا يسمحن لأي أحد أن يأخذ منهن القرار السياسي، حسب كلمته المنقولة في بث مباشر على صفحة «حكومتنا» بموقع «فيسبوك».

جائزة سنوية

وأشار إلى أن حكومته خصصت يوما وطنيا للمرأة، وأنه أسس جائزة سنوية رفيعة وهي «جائزة المرأة الليبية»، مشيرا إلى أنه سيجرى تقديمها سنويا للسيدات المتميزات في جميع المجالات.

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وتحدث عن عمل الحكومة من أجل دعم المرأة سواء بإجراءات شملت الليبيين عامة مثل جدول المرتبات الموحد ورفع الحد الأدنى للأجور، أو من خلال إجراءات خاصة مثل زيادة المعاشات الضمانية للمتعاقدات والبدء في التأمين الاجتماعي وصرف علاوات الزوجة والأبناء.

التوجه إلى القطاع الخاص

ودعا الدبيبة السيدات إلى التوجه إلى القطاع الخاص قائلا إنه القطاع الفائز، قائلا: «اليوم أصبح هناك الكثير من سيدات الأعمال واقتحمن سوق التجارة والمصانع... اذهبوا إلى القطاع الخاص ودعوا عنكم الوظيفة العامة».

وتابع: «لا بد من مزاحمة الرجال في إدارة الأعمال والشركات والقطاع الخاص، أسسن الشركات وقمن بإدارتها، وهناك مهندسة أنشأت شركة مقاولات وتبني ولديها عمال وتذهب إلى السوق وتشتري مستلزمات شركتها وتنفذ أعمال لم يفعلها نظراؤها من الرجال».