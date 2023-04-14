منح جائزة التميز لموظفات الإدارة المحلية في 10 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

شهد ملتقى عضوات المجالس البلدية ومكاتب تمكين المرأة اعتماد جائزة التميز للمرأة من موظفات الإدارة المحلية يوم العاشر من ديسمبر المقبل.

ويأتي انعقاد الملتقى امتدادا لمنتدى عضوات المجالس البلدية الذي اعتمده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

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وجرى تكريم الموظفات المميزات بوزارة الحكم المحلي وعضوات المجالس البلدية خلال الملتقى الذي حضره وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي ووزير الدولة لشؤون المرأة حورية طرمال ووكيل وزارة الشباب رندة غريب.

مشاركات في ملتقى عضوات المجالس البلدية ومكاتب تمكين المرأة.