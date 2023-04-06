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الدبيبة: نقل الاختصاص للبلديات أصبح واقعاً لمواجهة «المركزية المقيتة»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 01:42 صباحا
الدبيبة: نقل الاختصاص للبلديات أصبح واقعاً لمواجهة «المركزية المقيتة»
الدبيبة متحدثًا في ختام اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول لسنة 2023، الأربعاء 5 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطينة الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن برنامج الحكومة لنقل الاختصاص للبلديات أصبح واقعًا لمواجهة «المركزية المقيتة».

وأضاف الدبيبة، في كلمة خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول لسنة 2023 مساء الأربعاء بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك»، أن اجتماعات عمداء البلديات على مدار الأسبوع مؤشر واضح على التكاتف والتعاون بهدف تفعيل برنامج الإدارة المحلية.

وأشار إلى تمكين البلديات من تحصيل إيراداتها المحلية وإشراكها لأول مرة في ميزانية التنمية، متابعًا: «اليوم أصبح هناك وعي متزايد والتزام حقيقي بأن تحقيق التنمية العادلة وتحسين الخدمات الأسياسية يتطلب قدرة كبيرة من البلديات على ممارسة هذه الاختصاصات».

- بحضور الدبيبة وباتيلي.. اختتام اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية

تعليمات لتنفيذ توصيات اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية
كما تحدث عن «النجاح في إنهاء الانقسام الذي أبعد البلديات عن تأدية دورها الحقيقي»، مشيداً في السياق نفسه بدعم شركاء ليبيا الدوليين لتفعيل برنامج اللامركزية، قائلا ًإنه أصدر تعليماته لكافة الوزرارات لتنفيذ توصيات اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وأردف: «ندعم سياسة الإفصاح والشفافية بإطلاق منصة التعاقدات المحلية الإلكترونية الخاصة بالبلديات»، معتبراً أن الإشراف على انتخاب عدد من المجالس البلدية يعكس أهميتها في إحداث التغيير، لكنه شدد على أن «الطريق إلى تفتيت المركزية طويل جدًا ويتطلب مجموعة من التشريعات».

وأشار إلى إصداره تعليمات لوزارة الحكم المحلي بعرض حزمة من القرارات التنفيذية التي تدعم الاستمرار في مسار اللاّمركزية لإقرارها، مختتماً: «لابد لعمداء البلديات من الدفاع عن حقوق البلديات التي جرى اكتسابها».

واختتم المجلس الأعلى للإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، فاعليات اجتماعه الأول لسنة 2023 بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وعمداء عدد من البلديات، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وسفراء عدد من الدول.

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