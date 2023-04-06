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بحضور الدبيبة وباتيلي.. اختتام اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 12:45 صباحا
بحضور الدبيبة وباتيلي.. اختتام اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية
اختتام اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول لسنة 2023، الأربعاء 5 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
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اختتم المجلس الأعلى للإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، فاعليات اجتماعه الأول لسنة 2023، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وعمداء عدد من البلديات، بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وسفراء عدد من الدول.

وفي كلمته خلال الفعالية ألقى عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية كلمة نيابة عن عمداء البلديات، لافتاً إلى أن الإدارة المحلية تلعب دوراً أسياسياً في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، منوهاً في هذا الصدد إلى صعوبة تحقيق التنمية في ظل وجود إدارة مركزية.

- المجلس الأعلى للإدارة المحلية يجتمع لمدة أسبوع بحضور عمداء البلديات

عميد بلدية طبرق يشيد بجهود حكومة الوحدة الوطنية
وأشاد بوالخطابية، بحسب تسجل مصور بثته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة على «فيسبوك»، بـ«جهود حكومة الوحدة الوطنية التي امتلكت الإرادة للتحول نحو اللامركزية واتخذت كل القرارات المطلوبة وفق الجدول الزمني المعتمد، ولا زالت تتخذ العديد من القرارات، وكانت حكومة قادرة على الدفاع عن قراراتها والتمسك بها، طالما تحافظ على الصالح العام من خلال التواصل مع الجميع وسماع الجميع وتلبية رغباتهم».

وأشار إلى أن الاجتماعات التي عقدت على مدار أسبوع هي «ثمار سنتين من العمل المتواصل لحكومة الوحدة الوطنية من خلال نقل الاختصاص واستلام البلديات لاختصاصها، والتنمية المحلية وتفعيل دور المحليات في التنمية».

وتابع بوالخطابية: «نحن نثق في حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبدالحميد الدبيبة، والذي بذل الكثير من أجل إرساء اللامركزية والقضاء على المركزية المقيتة».

اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية
وعقدت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعاً للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لمدة خمسة أيام، بحضور الوزير، لمناقشة نقل عدد من الاختصاصات للبلديات، بحضور عمداء البلديات على مستوى ليبيا.

وناقشت الاجتماعات مسألة نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية وتفعيل القانون 59، وذلك قبل الاجتماع الختامي الذي عُقد أمس الأربعاء.

عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية يتحدث خلال اختتام اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، الأربعاء 5 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية يتحدث خلال اختتام اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، الأربعاء 5 أبريل 2023 (منصة حكومتنا)
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