المجلس الأعلى للإدارة المحلية يجتمع لمدة أسبوع بحضور عمداء البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

تعقد وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة اجتماعًا للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لمدة أسبوع، بحضور الوزير بدر الدين التومي، لمناقشة نقل عدد من الاختصاصات للبلديات.

انطلقت فعاليات الاجتماع، أمس السبت في بلدية طرابلس المركز، بحضور عمداء بلديات المناطق الجنوبية والشرقية والغربية، ويختتم في 5 أبريل الجاري.

نقل الاختصاصات للبلديات محل نقاش

وناقش الحضور مسألة نقل الاختصاصات والإيرادات المحلية وتفعيل القانون 59، وذلك قبل الاجتماع الختامي الذي سيُعقد الأربعاء المقبل؛ فيما يعقد الاجتماع الثاني للمجلس اليوم الأحد في ضيافة بلدية جنزور.

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وأمس السبت، وجه التومي تعليماته إلى لجان شؤون الموظفين بالبلديات بأن تكون في حالة انعقاد دائم لتسوية أوضاع موظفي البلديات قبل عيد الفطر.

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية ببلدية طرابلس المركز، أول أبريل 2023 (وزارة الحكم المحلي)