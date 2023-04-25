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بن قدارة يشيد بجهود فرق إطفاء شركات النفط في إخماد حريق بواحة جالو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 أبريل 2023, 10:37 صباحا
بن قدارة يشيد بجهود فرق إطفاء شركات النفط في إخماد حريق بواحة جالو
رجال الإطفاء خلال إخماد حريق في مزارع بواحة جالو، 24 أبريل 2023، (هيئة السلامة الوطنية)
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أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بجهود رجال الإطفاء والدفاع المدني الذين أسهموا في إخماد حريق اندلع بعدد من مزارع مدينة جالو.

ووجه بن قدارة بمشاركة فرق الإطفاء ورجال الدفاع المدني بالحقول النفطية الواقعة في منطقة الواحات في إخماد الحريق الذي اندلع أمس الإثنين، حسب تغريدة لمؤسسة النفط على حسابها بموقع «تويتر».

واستجابت فرق شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو» بحقل النافورة، وشركة الواحة بحقل 59، وشركة «آجيب» في حقل آمال بالإضافة إلى شركة السرير للعمليات النفطية.

السيطرة على الحريق
وأعلنت هيئة السلامة الوطنية مساء أمس، السيطرة على الحريق بالتعاون مع مديرية الأمن وفرق الإطفاء بالحقول النفطية القريبة من المنطقة.

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وقالت الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن فرقها استجابت على الفور للبلاغ، وأسهمت الجهود المشتركة في السيطرة على الحريق وإخماده.

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