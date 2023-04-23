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بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الرويس خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 أبريل 2023, 04:52 مساء
بدء الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الرويس خلال أيام
من أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)
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توقعت الشركة العامة للكهرباء استكمال أعمال التركيبات والبدء في الاختبارات التشغيلية للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية (الرويس) خلال الأيام القريبة المقبلة.

وأكدت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الأحد، تواصل أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية (الرويس) التي يجري تنفيذها حاليًا.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن أعمال العمرة الجسيمة التي يجري تنفيذها هذه الأيام اشتملت على تثبيت عمود التوربينة وغرفتي الاحتراق في مكانهما.

- تنفذها «سيمنس».. صيانة جسيمة للوحدة الأولى بمحطة الرويس

وذكرت الشركة بأن أعمال العمرة الجسيمة يجري تنفيذها من قبل شركة «سيمنس» للطاقة الألمانية ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لوحدات التوليد بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء إن هذه الجهود تأتي ضمن مساعيها الرامية إلى دعم القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع الزيادة المستمرة في الطلب على الطاقة الكهربائية.

من أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)
من أعمال العمرة الجسيمة بمحطة كهرباء الرويس. (الشركة العامة للكهرباء)
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