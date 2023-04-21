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مهلة لإخلاء عمارتين وتسليمهما لشركة التطوير للاستثمار الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 07:46 مساء
مهلة لإخلاء عمارتين وتسليمهما لشركة التطوير للاستثمار الصناعي
رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إمهال ساكني عمارتين سكنيتين حتى بعد عيد الفطر المبارك للإخلاء.

والعمارتان تحتويان على 24 شقة وهما مخصصتان للعاملين بشركة التطوير للاستثمار الصناعي التابعة للصندوق الليبي للاستثمار، وفق بيان صادر، الجمعة، عن الوزارة.

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وأمهلت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية شاغلي العمارتين حتى بعد العيد للخروج منهما وتسليمهما إلى الجهة المملكة لهما وذلك تنفيذا لأمر النائب العام.

والخميس، حددت إدارة إنفاذ القانون المباني المخالفة الواقعة داخل حرم السكة الحديدية بمدينة الخمس تمهيدًا لإزالتها بعد انقضاء عيد الفطر المبارك.

رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
رجال إنفاذ القانون يمهلون شاغلي عمارتين للإخلاء، 21 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)
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